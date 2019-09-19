Rum ve Slovenya Meclis Başkanları görüştü

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in geçtiğimiz Salı günü resmi ziyaret için gittiği Slovenya’da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Slovenya Meclis Başkanı Dejan Zidan ile bir araya geldiği haber verildi.

İki ülkenin meclis başkanlarının AB’nin küçük ülkelerinin koordinasyonu için bir mekanizma meydana getirilmesi konusunda anlaştıklarını yazan Haravgi gazetesi, Slovenya Meclis Başkanı Zidan’ın açıklamasında, menfaatlerini ileriye götürebilmeleri için, küçük ülkelerin kendi aralarında işbirliği yapmaları ve dostluklarını geliştirmeleri gerektiğini söylediğini iletti.

Gazeteye göre Şilluris ise açıklamasında, Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu meselelerin analiz edilmesiyle, belirli işbirliği alanlarında karar kıldıklarını söyledi.

Gazete iki meclis başkanının, menfaatlerini ileriye götürmeleri, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün sağlanması çabasıyla, AB’nin küçük devletleri arasında daha fazla koordinasyon olması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını ekledi.