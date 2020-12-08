Rum ve Yunan Bakan Ürdün'de

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’yle görüşmek üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a gittiler.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları Nikos Hristodulidis ve Nikos Dendias’ın, dördüncüsü gerçekleştirilecek üçlü zirve çerçevesinde Ürdün’e gittiklerini yazdılar.

Gazete, Hristodulidis, Dendias ve Al Safadi’nin yapacakları görüşmede, üç ülkenin devlet başkanlarının gerçekleştirecekleri üçlü görüşmenin hazırlıklarını yapacaklarını ve Güney Kıbrıs’ta kurulacak üçlü işbirliği mekanizması sekreterliğinin oluşturulması çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Habere göre üç bakan ayrıca, Orta Doğu’daki gelişmeler, Kıbrıs sorunu ve Libya-AB ilişkileri gibi birçok konuyu da ele alacaklar.