Rum ve Yunan savunma bakanları telefonda görüştü

Güney Kıbrıs ve Yunan savunma bakanlarının dün telefonda görüşerek ikili iş birliği konusunu ele aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, görevinden ayrılmak üzere olan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayiotopulos ile telefonda görüştüğünü yazdı.

Habere göre Yunan Savunma Bakanı Panayiotopulos, gerek ikili gerekse AB düzeyinde yapılan iş birliğinin geliştirilmesinin mükemmel sonuçları nedeniyle mevkidaşına teşekkürlerini sundu.

Panayiotopulos, ortak inisiyatiflerle araçlığıyla da Mısır ve İsrail ile üçlü iş birliklerinin ileriye götürüldüğünü ifade etti.

Her iki bakan da Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ederek geniş bölgedeki istikrar, barış ve refahın ilerlemesine katkı koyduğuna da vurgu yaptı.