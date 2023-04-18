Rum Yönetimi ABD'den bilgi talebinde bulundu

Rum Yönetimi’nin, Ruslarla iş birliği nedeniyle yaptırımlar listesine dahil olan Güney Kıbrıs’tan özel ve tüzel kişiler konusunda ABD’den bilgi talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD’den Bilgi İstendi” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’nın uluslararası finans-bankacılık sistemine erişimini engellemek maksadıyla yaptırım uyguladığı özel ve tüzel kişiler listesine Güney Kıbrıs’tan giren özel ve tüzel kişiler konusunda, ABD’den bilgi istediğini ve buna olumlu yanıt aldığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz günlerde ABD'den ileri gelen hükümet yetkilisi ile telefonda konuştuğunu belirtti.

Habere göre Hristodulidis telefon görüşmesinde Rum Yönetimi’nin mutlak iş birliği konusundaki niyetini dile getirirken Güney Kıbrıs için olumsuz imaj oluşturan herhangi bir şeye izin vermeme kararlılığını da ortaya koydu.

Yaptırımlar konusunda listeye dahil olan özel ve tüzel kişilerin durumları konusunda ABD’den bilgi istendiğini yazan gazete Amerikan hükümetinin, bu kişilerin yaptırımlar listesine dahil edilmesini gerekçelendirmek için somut bilgileri verme olasılığını açık tutarak buna yönelik ilk tepkisinin olumlu olduğunu belirtti.

Gazete haberinde yaptırımlar konusunda geçtiğimiz hafta Rum Başkanlığında toplantı gerçekleştirildiğini de anımsattı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçtiğimiz hafta ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher ile görüşerek, hükümetin, ilgili listede adı geçen durumların mutlak şekilde incelenmesi için gerekli tüm faaliyetlerin ileriye götüreceği kararlılığını vurguladığını yazdı.