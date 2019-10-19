Rum Yönetimi Avrupa Konseyi kararlarından memnun

Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye aleyhine yaptırım alma kararı Güney Kıbrıs’ta memnuniyetle karşılandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi’nin önceki akşamki toplantısında Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine yönelik, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan Türkiye aleyhine belirli yaptırımlar uygulanması kararını benimsemesi başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmak üzere Güney Kıbrıs’ta memnuniyet yarattığını yazdılar.

Gazete: “Kışkırtmaların Durdurulması İçin Özlü Adımlar – Başkan Anastasiadis Avrupa Konseyi’nin Türkiye Sonuçlarından Memnun” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Brüksel’den, Rum siyasi partilerinin ise Güney Kıbrıs’ta yaptıkları açıklamalarda, Avrupa Konseyi kararından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, perşembe akşamı gerçekleştirilen Konsey toplantısında Türkiye’nin eylemlerinin geniş şekilde ele alındığını belirterek, Türkiye’nin gerek sözde Güney Kıbrıs MEB’i gerekse kapalı bölge Maraş konusundaki eylemleri hakkında Konsey’e bilgi aktardığını söyledi.

Yapılan bu bilgilendirme ve herkes tarafından gösterilen dayanışma sonucunda Dış İlişkiler Konseyi kararlarının kabul edilmesinin sağlandığını ifade eden Anastasiadis, en önemli unsurun ise Türkiye aleyhine ilk kez elle tutulur önlemler alınması olduğunun altını çizdi.

Anastasiadis, “ortaklarımızın hepsinin desteğinden büyük memnuniyet duruyoruz” şeklinde konuştu.

Gazete haberinde, Avrupa Konseyi toplantısının cuma sabahı yayımlanan sonuç bildirgesine de yer verdi ve bildirgede, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 14 Ekim 2019 tarihli toplantısında kabul edilen önlemlerin benimsendiğinin vurgulandığını aktardı.

Öte yandan gazete, DİSİ, AKEL ve DİKO partilerinin dün konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinde yer alan ifadelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini, buna karşın DİSİ ve AKEL arasında karşılıklı açıklamalarla zıtlaşmaların yaşandığını da yazdı.

DİSİ’den yapılan açıklamada, Konseyin Türkiye’ye net bir mesaj gönderdiği ifade edilirken, AKEL’in olumsuz tavır göstermesi ise eleştirildi.

AKEL’den ise DİSİ’ye yanıt çok gecikmedi. Türkiye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin tezlerinin DİSİ tarafından çarpıtıldığını ve Türkiye’ye caydırıcı önlemler uygulanması gerektiğine inandıklarını vurgulayan AKEL, buna karşın AB’nin onayladığı şeylerin, Türk kışkırtmalarının ciddiyeti göz önüne alındığında, istenilen şeyden çok uzak olduklarını savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Avrupa Konseyi Kararlarından Memnuniyet”.

Fileleftheros: “Gri Resmi Sildiler – Kıbrıs MEB’inden Bahseden AB’den Tutum Değişikliği – Zirve Toplantısı Türk Faaliyetlerinin Kıbrıs MEB’inde Gerçekleştiğini Netleştirdi”.

Haravgi: “Ciddi Yaptırımları Beklerken Memnuniyet”.