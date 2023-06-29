Rum Yönetimi Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi taslağından memnun

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi taslağından memnun olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, taslakta her ne kadar özel temsilci atanması veya özerk role ilişkin ifadeler yer almasa da, kullanılan üslubun, diplomasi dilinde gösterici addedilebileceğini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamalarda, her ne kadar Kıbrıs sorunu Avrupa Konseyi’nin gündeminde olmasa da, sonuç bildirgesi taslağına eklenmiş olmasının önemli olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis, Avrupalı ortakların Rum Yönetimi’nin inisiyatifini kucakladığını ve hedefin, sonuç bildirgesinde kullanılan ifadelerin olumlu mesaj vermesi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önerisinin benimsenmesi perspektifinin yaratılması olduğunu söyledi.

Letimbiotis, NATO zirvesinden iki hafta öncesi olan zaman diliminin önemine işaret ederek, ilk defa ortaklar tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslar yapılacağını kaydetti.

Gazetecilerin, BM ile yeni bir temas kurulup kurulmadığına dair sorusu üzerine ise Letimbiotis, Kıbrıs’a “temsilci” atanmasının netleştirilmesini beklediklerini belirtti.

-Hristodulidis Scholz ve Rutte ile görüştü

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğünü yazdı.

Hristodulidis’in Brüksel’e gidişi öncesinde yaptığı bu telefon görüşmelerinin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik koşulların oluşturulması doğrultusunda atılmış bir adım olduğunu kaydeden gazete, Brüksel’de yapılacak görüşmelerin de aynı eksende bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un yaptığı açıklamada ise, Hristodulidis’in Berlin ziyareti sonrasında Scholz ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalarla ilgili görüş alışverişi yapıldığını belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in Scholz’a, Almanya’nın müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalara verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğu ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in dün, Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili atılacak olan adımlara dair görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis-Rutte görüşmesi konusunda yapılan açıklamada, iki liderin Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi taslağında bulunan Kıbrıs sorunuyla ilgili ifadelerde hemfikir oldukları ve Litvanya’da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi çerçevesinde yapılacak görüşmelerin önemine vurgu yaptıkları belirtildi.

-DİKO’dan değerlendirme

Gazete, bir diğer haberinde ise, DİKO’nun Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi taslağıyla ilgili değerlendirmesine yer verdi.

Habere göre DİKO, taslakta Kıbrıs sorunuyla ilgili yer alan ifadelerin, AB’deki ortakların Hristodulidis’in aldığı inisiyatife verdikleri desteği yansıttığını kaydetti.

DİKO Başkan Vekili Hristiana Erotokritu, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır olduğunu belli ettiğini ve DİKO’nun da, taslakta yer alan ifadeleri selamladığını söyledi.