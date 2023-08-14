Rum yönetimi BM’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ın tutumu konusunda tavır almasını istiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisiyle görüşmek istemediği iddiasında bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM’nin bu duruma müdahale etmesi gerektiği düşüncesinde olduğu ve bu konuyu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’yla gerçekleştireceği görüşmede gündeme getireceği bildirildi.
Gazete, Hristodulidis’in ise bu durumu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’yla, adaya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde yapacağı görüşmede gündeme getireceğini belirtti.
Habere göre Hristodulidis, Tatar’ın bu durumunun devam edemeyeceği ve BM’nin müdahale etmesi gerektiği görüşünü Jenca’ya iletecek.