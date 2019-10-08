Rum Yönetimi diplomatik yollarla çözüm arayışında

Rum Yönetimi’nin, “Türk saldırganlığıyla” başa çıkabilmek için diplomatik yollarla çözüm aradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Perde Gerisinde Tırmanma” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”sindeki faaliyetleriyle ilgili, diplomatik yollarla “maksimumu” başarmaya ve Türkiye’ye siyasi, hukuki ve diplomatik tedbir uygulatmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin tüm bunları yaparken, Türkiye’nin uluslararası çerçeve dışında hareket etme kararı almasını da görmezden gelmediğini ve bunun, diplomatik etkiyi azaltarak tehlikeleri artıracağını belirtti.

Rum Yönetimi’nin çıtayı fazla yükseltmeden, ağırlığı gelen hafta Brüksel’de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına verdiğini kaydeden gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da, Türkiye’nin “tahriklerinin” toplantının gündeminde olacağını açıkladığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise dün yaptığı açıklamalarda Rum Yönetimi’nin izleyeceği çerçeveye dair bilgi vererek, Türkiye’nin faaliyetlerini soğukkanlılık ve itidalle göğüsleyeceklerini ve ellerindeki her imkanı bu yönde değerlendireceklerini söylediğini kaydetti.

Haberde, İsrail Büyükelçisi Sami Revel’in açıklamaları da yer alırken, Revel’in Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inde yapmayı planladığı sondaj çalışmalarını endişeyle izlediğini söylediği ifade edildi.

DENDİAS’TAN “YILDIRIM ZİYARET”… RUM YÖNETİMİ İLE YUNANİSTAN ORTAK FAALİYET KARARI ALDI

Gazete, bir diğer haberinde de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Güney Kıbrıs’a ani ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Dendias, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşerek, “Kıbrıs’ın yalnız olmadığı” mesajını verdi.

Dendias, Türkiye’nin eylemlerinin, adadaki “kabul edilemez Türk işgalinin sona erdirilmesi” için gösterdikleri iradeyi esnetemeyeceğini belirtti.

Gazeteye göre Hristodulidis ise Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Türk tahrikleriyle mücadele etmek için siyasi, diplomatik ve hukuki düzeyde somut kararlar aldığını söyledi.

Haberde, Dendias’ın Hristodulidis’e, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’da gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili bilgilendirme yaptığı da kaydedildi.