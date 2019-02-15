Rum Yönetimi , Ermenistan ile işbirliği programına imza attı

Güney Kıbrıs rum Yönetimi ve Ermenistan arasında 2019 yılını kapsayan ikili bir işbirliği programı imzalandı. Program ortak eylemler ve eğitim alanında işbirliğini öngörüyor.



Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, Ermenistan resmi ziyareti sırasında, bu ülkenin Savunma Bakanı Davit Tonoyan ile görüştü. Görüşme sırasında söz konusu işbirliği programı imzalandı.



Ermenistan temaslarını tamamlamadan önce Kıbrıslı Bakan, bu ülkenin Başbakanı Nikol Pashinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Savunma Bakanı Tonoyan ile ayrı ayrı görüştü.



Savvas Aggelides ve Davit Tonoyan arasında yapılan baş başa görüşmenin ardından iki ülkenin heyetleri resmi görüşmelerde bulundu ve görüşmeler sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik ile ilgili konular ele alındı.



İki bakan, Kıbrıs ve Ermenistan arasında araştırma, teknoloji, savunma ve güvenlik alanları dâhil belli alanlarda işbirliğinin güçlenmesi konusunda niyet ifade etti.



Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kıbrıslı Bakan, Kıbrıs ve Ermenistan arasında ortak ilke ve değerler temelinde mükemmel bir işbirliği sağlandığını söyledi.



Bakan, Ermenistan’ın Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla harcadığı çabalarına gösterdiği somut destek için teşekkürlerini ifade etti.



Kıbrıslı Bakan, Ermeni Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programı ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki kışkırtıcı eylemleri hakkında bilgilendirdi.

