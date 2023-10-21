Rum yönetimi Orta Doğu sorununda iki devletli çözümden yana

Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi’nin inisiyatifiyle bugün Kahire’de düzenlenecek Orta Doğu için barış konulu uluslararası toplantıya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de katılıyor. Rum Yönetiminin, Hamas-İsrail savaşıyla ilgili hareket eksenlerinin, soruna iki devlet temelinde kapsamlı çözüm bulunmasını da içerdiği bildirildi.

Fileleftheros Rum Yönetiminin, diplomasi ve diyaloğa zaman tanınması gerektiği görüşüyle, gerilimin düşürülmesi, Orta Doğu’da iki devlet temelinde kapsamlı bir çözüm için siyasi ufkun açılmasına yönelik küçük adımlar atılmasından yana olduğunu yazdı.

Habere göre, Hamas’ın saldırısını "terör ve barbarlık” diye niteleyerek kınayan Rum Yönetimi İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk sınırları içerisinde olması gerektiği görüşünde.

-“İsrail büyükelçiliğinden sipariş edilen karar”

Öte yandan Haravgi Baf Belediye Meclisi’nin AKEL’li üyelerini kaynak göstererek, belediye tarafından pazartesi günü onaylanan Orta Doğu’daki savaş hakkındaki kararı İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi tarafından “sipariş edildiğini” yazdı.

Habere göre AKEL’li üyeler ortak bir açıklama yaparak, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un pazartesi günkü toplantıda Belediye Meclisi’ne, İsrail büyükelçisinden, Baf Belediye Meclisi’nden bir karar çıkartmasını rica ettiği bir telefon aldığını söylediğini belirtti.

Aynı gazete AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nde, Gazze’de bombalanan hastanende ölen Filistinli siviller anısına açılan taziye defterini imzaladığını da yazdı.

Habere göre Stefanu taziye defterine, uluslararası toplumun Filistin’de akan kanın, İsrail işgalinin durdurulması ve BM’nin Orta Doğu ile ilgili kararlarının uygulanmaya başlaması için harekete geçmesi gerektiğini yazdı.

EDEK Başkanı Maria Vasiliadu deftere Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkı bulunduğunu, EKologlar Başkan Yardımcısı Kiriakos Çimillis Filistin halkının mücadelesine destek belirtti. Taziye defterine Yunanistan, Fransa, Rusya, İspanya, Çekya, Slovakya, Polonya, Avusturya, Sırbistan, İsveç, Suriye, Lübnan, Katar, İran, Hindistan ve Brezilya büyükelçilerinin de imzaladığı kaydedildi.

Haravgi “PanKıbrıs Barış Konseyi’nin çağrısı üzerine binlerce kişinin dün akşam Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Eleftheria (özgürlük) Meydanı”nda Filistinlilere yönelik “soykırıma son verilmesi” için miting yaptığını yazdı.