Rum yönetimi Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 500 bin Euro yardım kararı aldı

Rum yönetimi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 500 bin Euro’luk maddi yardımda bulunma kararı aldı.

Rum medyası, yardım kararını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıkladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu, Anastasiadis başkanlığında depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladığı toplantıda, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 500 bin Euro tutarında yardım yapılması kararı aldı.

Kararı açıklayan Anastasiadis, ödeneğin Bakanlar Kurulu prosedürleri aracılığıyla serbest bırakılacağını söyledi.