Rum Yönetimi Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Rum Yönetimi, Türkiye’nin Ada etrafındaki “dairesel hareketlerini” BM’ye şikayet etti; Türkiye’nin hareketlerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ve bölge güvenliğine tehdit olduğunu” öne sürerek, Genel Sekreter Antonio Guterres’ten “bunlara son vermesi ve tekrarlamaması için Türkiye nezdinde girişimde bulunmasını” istedi.

Rum Yönetimi, Guterres’in Türkiye’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve yetkilerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için müzakerelerin yeniden başlamasına uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması” net mesajlarını iletmesini de talep etti.

Filelefthero’un haberine göre Rum Yönetiminin 11 Temmuz tarihini taşıyan şikayet mektubu dün resmî BM belgesi olarak dağıtıldı.

Mektupta Türkiye’nin Deniz Hukuku’nun kendisini bağlamadığı argümanını ortaya koyarak herhangi bir uluslararası yargı merciine gidilmesini de reddettiği savunuldu.

Gazete Türkiye’nin “meydan okumalarının büyüklüğünü gösteren” haritaların da eklendiği mektupta, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karasuları içerisinde sondaj yaptığı” ve bunun yasadışı olduğu iddiasının da yer aldığını yazdı.