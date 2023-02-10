Rum yönetimi yeni başkanı 12 Şubat Pazar akşamı saat 22.00’de ilan edilecek

Rum başkanlık seçiminin 12 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turu için bütün hazırlıklar tamamlandı. Sonucun 19.30’a kadar belli olacağı, yeni başkanın 22.00’de ilan edileceği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu oy pusulalarının bölgelere gönderildiğini, oy sandıklarının da bugün verileceğini söyledi. Yurtdışındaki seçim merkezlerine sandıkların önceden gönderildiğini, seçimlerde çalışacak 90 memurun da yurtdışına gönderilmesi prosedürünün cumartesi günü tamamlanacağını ekledi.

Konstantinu ikinci turda yarışacak iki adayın (Andreas Mavroyannis ve Nikos Hristoduldis) temsilcileriyle temasa geçerek hem izlenecek prosedür hem de yeni başkanın ilan edilmesi süreci hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Yeni başkanın ilan töreninin 12 Şubat Pazar akşamı saat 22.00’de “Tasos Papadopulos Eleftheria” stadında gerçekleştirileceği bilgisini veren Konstantinu statta, biri yapılacak ilan, öteki basın için olmak üzere iki kürsü kurulduğunu, polisin de törenin güven içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli tertibatı aldığını anlattı.

Gazetecilerin sorularına karşılık kayıtlı 561 bin seçmen ve yüzde 5 bozulma olasılığına karşı 600 bin oy pusulası basıldığı bilgisini veren Konstantinu, ikinci turda sadece iki aday yarışacağı için nihai sonucu 19.30’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini, çünkü ilan saati olan 22.00’ye kadar resmi sonucun açıklanması için gerekli prosedürün yürütüleceğini söyledi.

Haravgi haberi “Seçim Pazarı İçin Prosedürler Son Düzlükte” başlığıyla okurlarına aktardı.