Rum Yönetiminden Rusya'ya yanıt

Rusya’nın, Güney Kıbrıs’ın, adada ABD askerlerinin konuşlanmasına olanak tanıması halinde, bu konuda tedbir alacağı yönündeki açıklamasına, Rum Yönetimi kanadından gelen tepkilerin devam ettiği belirtildi.

Rum basını, Rum yetkililerin ve AKEL’in bu konudaki açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Ona Türkiye’yi İşaret Etti-Lefkoşa, Türkiye’nin Bölgedeki Faaliyetini Vurgulayarak, Rusya’ya Yeniden Yanıt Verdi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, dış siyasetine ve egemenlik haklarına ilişkin olarak Rusya tarafından uğradığı saldırıya yeniden yanıt verdiğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Moskova’ya, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetini açık ve kati bir şekilde gösterdiğini ayrıca Rum Yönetimi’nin düşüncelerini aktardığı yöntemin de Rus açıklamasına ilişkin duyulan rahatsızlığın derecesini ortaya koyduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi’nin bu nedenden dolayı da Türkiye’nin olduğunu iddia ettiği bölgedeki tehditlerin kaynağını ortaya koymaya ilgi gösterdiğini belirtti.

PRODROMU

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, bölgedeki güvenliğin, başka unsurlar tarafından ve belirli olarak Türkiye’nin sürekli gerçekleştirdiği faaliyetlerle tehdit edildiğini ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zaharova’nın açıklamalarını yorumlaması istenen Prodromu, askerileştirmeyle ilgili açıklamanın yapıldığını ancak Kıbrıs’ta askerileştirmeyle ilgili herhangi bir çabanın olmadığını açık bir şekilde vurgulamak istediğini ifade etti.

Prodromu, bunun aksine, “işgal ve işgal ordusunun varlığı” sorunu olan Kıbrıs sorununu çözmeye çaba gösterdiklerini söyledi.

Prodromu açıklamasında “biz askerin ayrılmasını istiyoruz” ifadesini kullanırken, askerileştirme çabasının bulunmadığını, bu gözlemin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile ilgili olamayacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu ve AB’nin uluslararası arenada yaptığı tercihleri ve politikayı takip ettiğini belirten Prodromu, bununla birlikte, bir dereceye kadar özgürlüğün olduğu çerçevede, ülkenin çıkarlarını yerine getirdiklerini, ancak AB üyesi ülke olarak Güney Kıbrıs’ın tutumuna hiç kimse tarafından itiraz edilmemesi gerektiğini söyledi.

Prodromu, bunun, kendilerini özel ilişkilere sahip oldukları Rusya gibi üçüncü ülkelerle karşı karşıya getirmediğini de ifade etti.

Rum ve Rusya Dışişleri bakanlarının telefonda görüşmelerinin ardından, Güney Kıbrıs’ın sağladığı kolaylıklarla ilgili konunun kapandığını düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Prodromu, bir kimsenin bu kolaylıkları tartışabileceğini sanmadığını, Güney Kıbrıs’ın üçlü iş birlikleri çerçevesinde, herhangi bağımsız bir ülkenin yaptığı gibi, “Kıbrıs” vatandaşlarının çıkarlarının ve bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanmasına önem vererek ilişkilerini sürekli olarak geliştirdiğini ifade etti.

Prodromu, Güney Kıbrıs’ın bölgede istikrar kapısı rolü oynaması çabasından hiç kimsenin rahatsızlık duymaması gerektiğini de söyledi.

Alithia gazetesine göre Prodromu açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın bağımsız bir devlet, AB üyesi bir ülke olarak uluslararası ilişkilerini ve dış politikasını belirlediğini, bunun, Güney Kıbrıs’ın Rusya’yla var olan mükemmel ilişkilerini ne etkilediğini ne de engellediğini ifade etti.

PALMAS

Fileleftheros gazetesine göre Rum Başkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas ise “Active” isimli radyo kanalına yaptığı açıklamada, bazı açıklamalar içerisinde, Güney Kıbrıs ve Rusya arasında var olan çok iyi ilişkilerin bozulması için tehlikelerin yaratılamayacağını belirtti.

Palmas, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in konuyu Rus mevkidaşıyla ele aldığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın bağımsız, AB üyesi bir ülke olduğunu yineleyen Palmas, söz konusu açıklamayı dile getirildiği şekliyle, talihsiz olarak da nitelendirdi.

HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, gerek Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e, gerekse radyo kanallarına yaptığı açıklamada, bu konu hakkında ifade edilenlerin ve yöntemin özellikle diplomaside denenmemiş olduğunu belirtti.

Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinden de söz eden Hristodulidis, bu konu ve ikili ilişkilere yönelik görüşlerini ortaya koyduğunu, ayrıca kısa zaman içerisinde bir araya gelme yönünde karar aldıklarını söyledi.

Politikalarını kimlerin rahatsız olacağı üzerine kurmadıklarını ifade eden Hristodulidis, politikaların olumlu gündem üzerine kurduklarını belirtti.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde Rus rahatsızlığını haklı çıkaracak Güney Kıbrıs kanadından ABD ile herhangi bir şeyin yapılmadığını da ifade etti.

Hristodulidis her şeyin, Kıbrıs’taki insani operasyonlara ilişkin iş birliği ve anlaşmaların belirlediği çerçeve içerisinde yapıldığını söyledi.

AKEL VE DİĞER PARTİLER

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelere göre AKEL ise konu hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin dış politikasının, ülkenin hayati önem taşıyan çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

AKEL, Rum Yönetimi’nin, geleneksel olarak Rusya’yla var olan ilişkilerinin, hükümetin politikasının kurbanı olduğunu ifade etti.

Dayanışma Hareketi yaptığı açıklamada, Hükümet Sözcüsü Prodromu’nun Güney Kıbrıs’ın sadece insani nedenlerden dolayı yabancı dinamiklere kolaylıklar sağladığına ilişkin açıklamasını reddederken Kıbrıs’ın askerileştirildiğinin gerçek olduğunu savundu.