Rum Yönetiminin halen özel temsilci konusunda bilgisi yok

BM Genel Sekreteri’nin temsilci ataması konusunda Kıbrıs Türk basınında “anlaşma sağlandığı” haberi yer almasına, Rum basınında da Norveç’in BM Daimi Temsilcisi Mona Jool’den söz edilmesine rağmen bu konuda henüz Rum Yönetimine herhangi resmî bir bilgi ulaşmadığı bildirildi.

Fileleftheros “Özel Temsilci Konusunda Hiçbir Bilgi Yok… Lefkoşa BM’den Herhangi Resmî Bir Bildirim Almadı” başlıklı haberinde Kıbrıs Türk ve Rum basınlarında geçen hafta yer alan ilgili haberlere atıf yaptı ve eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in bir TV programında “o pozisyon için düşünülen kişinin ismini bildiğini ancak açıklamayacağını” söylediğini hatırlattı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi ise, kesin bir dille, temsilci atanması konusunda BM tarafından yapılan nabız yoklaması dışında herhangi bir gelişme olmadığını söylüyor. Rum diplomatik kaynakları BM’nin nabız yoklaması sırasında, olası isimlerin değil, temsilcilik rolünü alamayacak isimlerin konuşulduğunu belirtiyor.

Aynı kaynaklar temsilcinin Norveç’ten, İsviçre’den veya Latin Amerika ülkelerinden birisi olabileceğini ancak şu ana kadar resmî hiçbir şey olmadığını belirtti, İsrail bölgesinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle bu aşamada BM’nin başka öncelikleri olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Paralimnili EOKA’cılar için düzenlenen anma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada “zorluklara, sorunlara, bölgedeki olumsuz gelişmelere rağmen müzakerelerin 2017 yazında kaldığı yerden yeniden başlaması hedefini başaracağından iyimser olduğunu” söyledi.

Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” EOKA’cıların mücadelesi ve fedakârlığı sonucunda kurulduğunu savundu ve “çıkmazın kalkması, Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları ve AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüme götürecek müzakerelerin yeniden başlaması için bu plan ve proje temelinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.