Rum yönetiminin yangınla mücadeleye harcaması AB ortalamasının altında

Avrupa Birliği İstatistik Birimi Eurostat verileri, Güney Kıbrıs’ın personel açısından AB içindeki ikinci büyük itfaiye teşkilatı olmasına karşın, bu alana yapılan devlet harcamalarının AB ortalamasının altında olduğunu gösteriyor.

Haravgi’nin haberine göre AB’de, yangınlarla mücadele için 2020’de yapılan devlet harcamaları 2019’a göre yüzde 6,4 artırılarak 30,9 milyar Euro’dan 32,9 milyar Euro’ya yükseltildi. 2021’de bin 622 itfaiye personeline sahip olan Rum yönetimi ise yangınla mücadele için toplam devlet harcamalarının yüzde 0,4’ünden yüzde 0,5’ine yükseltti.