Rum Yüksek Mahkemesi Rusya ve İsrail vatandaşı kişinin iade edilmeme talebini reddetti

Rum Yüksek Mahkemesi, Çernobil kazası nedeniyle sahte belge düzenleyerek Rusya Federasyonu hazinesini dolandırmak suçlamasıyla aranan Rusya ve İsrail vatandaşı kişinin "Rusya’ya iade edilmeme ve serbest bırakılma" talebini reddetti.

Fileleftheros’un “Yüksek Mahkeme’nin Ukrayna İşgali Sonrası Önemli Kararı” başlıklı haberine göre, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin temyiz yolu açık olmak üzere iadesine ve iade gününe kadar tutukluluğuna karar verdiği Rus’un temyiz başvurusu Rum Yüksek Mahkemesi tarafından kısa süre önce karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme kararını açıklarken sözlerine “iade kararını mahkeme değil Adalet Bakanı verir” diyen yargıç, Rusya’nın durumunun çok özel olduğuna işaret ederek, ülkenin “Avrupa hukuk düzeninden ve insan haklarının korunması açısından Avrupa kültüründen kopmakla birlikte Avrupa Kaçak İade Sözleşmesi üyeliğinin devam ettiğine” işaret etti.

Başvuru sahibinin, iadesi halinde hayatının tehlikeye gireceği iddiasını ispatlayacak delil sunamadığı da kaydedilen kararda, Güney Kıbrıs ile Rusya Federasyonu arasındaki kaçak iade sözleşmesinin yürürlükte olduğu kaydedilerek İsrail vatandaşı da olan Rus’un serbest bırakılma ve iade edilmeme talebi reddedildi.