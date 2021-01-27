Rum-Yunan ortak arama kurtarma tatbikatı

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın 25 Ocak’ta “Salamis 02/21” kod isimli ortak arama kurtarma tatbikatı icra ettiği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın işbirliğiyle Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin sevk ve idaresinde icra edilen ve Güney Kıbrıs’ın “arama kurtarma sorumluluk bölgesi içerisinde” yapıldığı öne sürülen tatbikata Yunanistan ‘İdra’ isimli firkateyniyle ve Rum tarafı da RMMO’ya ait AW-139 helikopteri ile katıldı.