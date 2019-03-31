Rum - Yunan Savunma Bakanları toplantıya katıldı

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Birleşmiş Milletlerin barış operasyonlarıyla ilgili bir toplantısına katıldıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İşgal ve UNFICYP Birlikte Gidiyor” başlıklı haberinde, Angelidis ile Apostolakis’in BM Genel Kurulu kürsüsünden “Türk işgali devam ettiği müddetçe, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün varlığının da devam etmesi gerektiğini ayrı ayrı vurguladıklarını” yazdı.

Gazete iki bakanın, tüm dünyadan 60’ı bakanlık düzeyinde olmak üzere 130’dan fazla delegasyonun katıldığı, BM’nin barış operasyonlarıyla ilgili New York’taki bir bakanlar toplantısında konuştuklarını kaydetti.

Konuşmasında “UNFICYP’in, görev tanımı kapsamındaki tutarlı iyi performansı nedeniyle, BM’nin etkili bir barışı koruma operasyonundan ibaret olduğunu” dile getiren Angelidis, “UNFICYP’in varlığının, yasadışı Türk işgalinin sona ermesi aynı zamanda barış ve uluslararası meşruiyetin tesis edilmesi sağlanana kadar, gerekli olduğu” iddiasında bulundu.

Toplantıda Rum kesiminin, bunca yıldır UNFICYP’e, gerek ekonomik gerekse de personelle katkıda bulunan tüm üye devletlere yönelik teşekkürlerini de dile getiren Angelidis, Rum hükümetinin gönüllü katkılarla Barış Gücünün bütçesinin 3’te birini karşıladığını ve “Türk işgalinin sona ermesiyle birlikte, misyonu sona erene kadar da bunu sürdüreceğini” sözlerine ekledi.

Angelidis BM’deki konuşmasının ardından yaptığı açıklamada ise, UNFICYP’in yaptığı işin çok önemli olduğunu ve bu misyonun bileşimi ile görev tanımının hiçbir şekilde bozulmaması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki üçlü işbirliklerine de değinen Rum bakan, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır gibi işbirliklerine katılımlarının, bölgedeki güvenlik ve huzur ruhunun korunmasına imkan verdiğini ve katkıda bulunduğunu da dile getirdi.

APOSTOLAKİS

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise, barışı koruma operasyonlarının, barışın ve istikrarın korunmasına dair önemine değindiği konuşmasında, Kıbrıs’tan da söz etti.

Apostolakis “UNFICYP’in asker, polis ve siyasi kadrodan oluşan mevcut bileşiminin ve görev tanımının, toprak üzerindeki gerçek ihtiyaçlarla aynı hizada olduğunu ve varlığının da çok gerekli olduğunu” savundu.

Apostolakis, “UNFICYP’in görev tanımı veya bileşiminin değiştirilmesine yönelik herhangi bir çabanın, adadaki statüko, aynı zamanda 2017 yılındaki Crans Montana konferansında kaldığı yerden, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması hedefi açısından zararlı olabileceğini de” iddia etti.

Apostolakis, Barış Gücünün mevcut görev tanımında değişiklikler olması durumunda, yakın geçmişte birçok durumda gördükleri gibi, ateşkes hattı boyunca gerginliğin yeniden alevlenmesine şahit olunması tehlikesi bulunduğunu da ileri sürdü.

“MÜZAKERE BAŞKA ŞEY, UNFICYP BAŞKA ŞEY”

Alithia gazetesi ise, BM merkezinde gerçekleştirilen barış operasyonlarıyla ilgili bakanlar toplantısına katılmak üzere New York’ta bulunan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte “Kıbrıs’ın New York’ta yaptıkları bütün temaslarda gönderdiği mesajın, Kıbrıs müzakerelerinin başlamasının Barış Gücünün varlığıyla karıştırılmaması gerektiği olduğunu” aktardı.

Angelidis’in New York’ta, UNFICYP’e katkıda bulunmakta olan ülkelerin yetkilileriyle bir araya geldiğini yazan gazete, Angelidis’in temaslarının yarın BM merkezinde bir dizi BM yetkilisiyle yapacağı temaslarla tamamlanacağını iletti.

Gazeteye göre Angelidis, New York temaslarına da değinerek “muhataplarına, statükonun muhafaza edilmesini istemeyenin ilk olarak kendileri olduğunu, fakat Sayın Lute’un müzakerelerin başlaması ve bir anlaşmaya varılmasına dair prosedürü tamamlanana kadar, barış misyonunun görev tanımının değiştirilemeyeceğini açıklığa kavuşturduğunu” da ifade etti.

Bu net mesajın herkes tarafından anlaşıldığını ve olumlu sonuçlar ortaya çıkacağına inandığını da ifade eden Angelidis, aynı mesajların yarın görüşeceği BM Genel Sekreterliği yetkililerine verileceğini de söyledi.

Angelidis, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’e, gerek barış operasyonlarıyla ilgili olarak yapılan toplantıdaki konuşmasında, gerekse BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’la yaptığı görüşmede, UNFICYP konusuna verdiği güçlü destekten ötürü teşekkür de etti.