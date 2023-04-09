Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri bakanları Blinken’a yeni bir 3+1 toplantısı için davet kararı aldı

Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri Bakanları kısa süre önce Güney Kıbrıs’ta yapılan toplantılarda ABD Dışişleri Bakanına yeni bir 3+1 (Rum, Yunan, İsrail ve ABD) toplantı yapılması için mektup göndermeye karar verdi. Davet mektubunun paskalyadan sonra gönderileceği ancak diplomatik düzeydeki çalışmaların başladığı haber verildi.

Fileleftheros “Blinken’e 3+1 Toplantısı İçin Davet” başlığıyla manşete çektiği haberinde, 3+1 oluşumunun, dahil olan ülkelerle ilgili sürdürülebilir ekonomi, temiz enerji, iklim değişikliği, siber güvenlik, doğal afetlerle mücadele ve enerji altyapıların güvenliği gibi bir dizi konuda hedeflerin ortak belirlenerek, gerçekleştirildiği bir mekanizma olduğu kaydedildi.

Gazete, ABD’nin eski Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt’ın Enerji Bakanları arasında bir 3+1 toplantı yapılmasını ileri götürmekte olduğunu yazan gazete, Amerikan Kongresi’nin East Med Act Energy Centre kurulmasını istediğini yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de AB-ABD Enerji Konseyi’nde Joseph Borrel’e cevaben ‘Doğu Akdeniz’de İsrail’den ve zorluklara rağmen, nihayetinde Mısır aracılığıyla Kıbrıs’tan daha çok doğal gaz alma çabalarımız devam etmelidir’ dediğini hatırlattı.

Amerikan bakış açısının bölgeyi stratejik kontrol çabasıyla da bağlı olduğunu belirten gazete, Washington’un, bölge ülkelerini katarak ve stratejik bir derinlik yaratarak kontrolü sağlayabileceği bir yay oluşturmayı en üst öncelikleri arasında tuttuğunu belirtti. Haberde, İsrail ile Lübnan arasında, ABD’nin girişimleriyle, aniden deniz bölgelerini sınırlandırma anlaşmasına varıldığı hatırlatıldı.