Rumlar, Avrupa Parlamentosu kararından memnun

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Güney Kıbrıs hükümetinin Avrupa Parlamentosu’nun (AP) perşembe günkü oturumunda Maraş ile ilgili onayladığı kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Sözcü, Rum Lider Nikos Anastasiades’in hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk tarafının Avrupa Parlamentosunun Maraş ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerle ilgili kararını olumlu olarak karşılamaları çağrısında bulunduğunu söyledi.



Sözcü, devamla, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin Maraş bölgesiyle ilgili yasa dışı eylemlerini kınadığını ve Ankara’yı söz konusu kararını yeniden değerlendirilmesi için çağrıda bulunduğunu söyledi.



Sözcü, Avrupa Parlamentosu’nun ayrıca Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin durduğu noktadan yeniden başlaması amacıyla müzakere masasına katılmasını talep ettiğini söyledi.



Avrupa Parlamentosunun kararında Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin yasa dışı ve tek taraflı eylemleri konusunda ortak bir politika izlemeye devam etmesi çağrısında bulunması Güney Kıbrıs için büyük önem taşıyan bir çağrı olduğunu ifade eden Hükümet Sözcüsü, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin yasa dışı eylemlerine karşı sert bir cevap vermesinin istendiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının Avrupa Parlamentosunun kararına yönelik olumsuz tepkilerini yorumlayan Kyriakos Kousios, bu tepkilerin BM kararlarına aykırı olduğunu ve Jane Holl Lute’nin adaya gelmesi ışığında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda üstlendiği inisiyatifini kolaylaştırmadığını söyledi.