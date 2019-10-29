Rumlar, Fatih'in bulunduğu bölgenin yakınında tatbikat yapacak

Türkiye’nin Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde Çarşamba günü (yarın) iki deniz tatbikatı icra edeceğini dün Navtex yayımlayarak ilan etmesine karşılık Rum yönetiminin, geniş ölçekli çok uluslu askerî tatbikatlar ilan ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum yönetimi iki navtex yayımlayarak, tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) 2, 3 ve 13 numaralı parsellerde, “supia” hedefini de içerisine alacak şekilde bağladı. Peş peşe icra edeceğini açıkladığı çok uluslu askerî tatbikat için bağladığı bölgelerden birinin Fatih sondaj gemisinin bulunduğu alanın yakınındaki deniz bölgesi olduğuna dikkat çekildi.

Rum yönetiminin birinci navtex ile 6, 11, 13, 14 ve 16 Kasım 2019 için bağladığı deniz bölgesinin Fatih sondaj gemisinin faaliyet göstermekte olduğu bölgeye çok yakın olduğuna dikkat çeken gazete ikinci navtex ile de Türkiye’nin Şubat 2017’de İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisinin girişine izin vermediği ancak şimdi Fransız Total’in de “ruhsatlandırıldığı” “supia” hedefini de içerisine alacak şekilde 2, 3 ve 13 numaralı parselleri kapsadığını yazdı.

Gazete Türkiye’nin ve Rum yönetiminin navtex ile bağladığı bölgeleri gösteren haritaya da yer verdi.