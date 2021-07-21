Rumlar, Güvenlik Konseyine başvurdu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'ın yeniden yerleşime açılacağı açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden adım geldi.

Rum Yönetimi, BM kararlarının ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu.

Avrupa Birliği’ni çözümle ilgili verdiği sözleri tutmamakla suçlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kapalı Maraş’ için de yeniden yerleşime açılacağı müjdesini verdi. Erdoğan’ın bu açıklaması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, İngiltere ve AB ülkelerinin tepkisini çekti.

‘KARARLAR İHLAL EDİLDİ’



Söz konusu adımı kabul edilemez olarak niteleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıyor. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la bir araya gelen GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada konunun gündeme getirilmesi için BMGK’ye başvuru yaptıklarını söyledi.

Christodoulides, “Atılan bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir. Yeniden başlaması için efor sarf edilen görüşmelere etkisi negatif olacaktır” ifadelerini kullandı.