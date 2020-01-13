Rumlar, yeşil hat tüzüğü uygulanmasında yaptığı değişiklikleri AB'ye bildirmedi

Rum yönetiminin, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması kurallarında bir ay önce yaptığı değişiklikleri, uygulanması için onayı şart olan Avrupa Komisyonu’na bildirmediği haber verildi.

Haravgi “AB Yeşil Hat Konusunda Karanlıkta” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum yönetiminin ilan ettiği önlemlerle yaptığı değişikliğin içeriğini halen Komisyon’a bildirmediğini, hukuki açıdan sorunlu olduğu gerekçesiyle tepki çeken önlemlerin Rum Hukuk Dairesi’ne daha şimdi gönderildiğini yazdı.

Rum Bakanlar Kurulu 27 Kasım 2019’da, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında değişiklik yapan bir dizi önlem onaylamıştı. Önlemler arasında Ada’ya KKTC hava ve deniz limanlarından giriş yapan, geçici ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney’e geçişlerinin yasaklanması, Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki sınır kapılarındaki denetimlerin artırılması var. Ada’ya “yasadışı giriş-çıkış yapanlara” para cezası kesilmesine dair yasa tasarısının da hazırlanmakta olduğu kaydedildi.

Haberde zamanın Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, “uygulama kurallarının onaylanmadan önce AB’ye sunulması gerekmez mi” sorusuna karşılık “istişare değil bildirme söz konusudur. Değişen Tüzük değil, uygulama kurallarıdır. Ulusal yetki konuları istişare noktası olmamalı” cevabını verdiği hatırlatıldı.

Gazete Petridis’in bu cevabı üzerine Haravgi’nin, Komisyon sözcüsünden bu gelişmeyi yorumlamasını istediğini ve sözcünün de yorum yapmak yerine Yeşil Hat Tüzüğü’nün, şunların vurgulandığı 10’uncu maddesine gönderme yaptığını hatırlattı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin politikasında, kişilerin veya emtianın geçişiyle ilgili sonuç yaratacak herhangi bir değişiklik ancak önerilen değişikliklerin Komisyon’a sunulması ve Komisyon’un, bu değişikliklere bir ay içerisinde itiraz etmemesi şartıyla yapılabilir.”

Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı önlemlerin ilk bakışta, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama şeklini değil doğrudan Tüzük’te değişikliğe neden olduğunun görüldüğüne, ancak 10’uncu maddede de belirtildiği üzere buna Komisyon’un değerlendirmesi gerektiğini yazdı.

Rum yönetiminin önlemleri kararlaştırmadan önce yapması gereken hukuki yönden inceleme işlemini daha şimdi devreye soktuğuna da dikkat çekilen haberde buna rağmen halen Tüzüğün uygulanması yöntemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili uygulamaya konulan önlemler bulunduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Güney Kıbrıs-KKTC sınırındaki Rum kontrol noktalarında altyapının takviyesi ve personel yerleştirme gibi çalışmaların halen uygulamaya konulduğu, bu noktaların yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılmasından sorumlu Rum Bayındırlık Dairesi tarafından da, Yeşil Hat Tüzüğü’nün ve geçiş kurallarının pratikte uygulanabilmesi için planlama da yapıldığı belirtildi.