Rumlar ziyareti BM'ye şikayet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle KKTC’ye bugün gerçekleştireceği ziyaret Kıbrıs Rum kesimi tarafından BM’ye şikayet edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün KKTC’ye ve bir bölümü açılan Maraş’a gerçekleştireceği ziyarete geniş yer verirken, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu ziyareti BM’ye şikayet ettiğini yazdılar.

Gazete: “Üçüncü Atilla Bugün Maraş’ta Piknikte – Erdoğan Sekiz Bakan Eşliğinde Geliyor – Benzeri Olmayan Kışkırtma” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve kapalı bölge Maraş’a gidişinin BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı” olduğunun savunulduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada, Erdoğan’ın ziyaretinin yasadışı olduğu iddiasında bulunulurken, ziyaretin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli olan iyi ortamı da baltaladığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye ve KKTC’nin bu eylemlerinin” BM Genel Sekreteri, AB üyesi ülkelerin başkanları ve AB kurumlarına şikayet edildiği vurgulandı.

Gazete, Rum siyasi partilerinin de dün yaptıkları açıklamalarda Erdoğan’ın KKTC ziyaretini kınadıklarını aktardı.

Habere göre DİSİ, AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Çevreciler ile Dayanışma Hareketi’nin açıklamalarında Erdoğan’ın ziyareti “kışkırtıcı bir eylem” şeklinde nitelendirilerek kınandı.

Fileleftheros gazetesi ise; “Maraş’ta Kutlama – Bölgeye “Sultanvari” Giriş, Türkler Umutsuzca Törene Katılacak Kıbrıslı Rum Aradılar” başlıkları altında verdiği haberinde, diğer gazetelerden farklı olarak, Maraş'ta bugün yapılması planlanan ziyarete katılacak bir Kıbrıslı Rum mal sahibi arandığını iddia etti.

Gazete, “Türklerin, son birkaç gündür, tören sırasında taşınmazının anahtarını vermek için, kapalı bölge Maraş’ta taşınmazı olan bir Kıbrıslı Rum arayışı içerisinde olduklarını iddia ederken, bunun başarılıp başarılmadığının ise bilinmediğini öne sürdü.

Diğer gazeteler ise Erdoğan’ın KKTC ve Maraş ziyaretlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Erdoğan’ın Maraş’taki Pikniğine Kınama”.

Kathimerini: “Esaret Altındaki Bir Kente Çiçek Ekme Komedisi”.

Simerini: “Bugün Maraş’ın Kutsal Topraklarını Piknik İçin İşgal Ediyor – Çek Git Tayyip”.

Politis: “Erdoğan’ın Maraş’taki Pikniği ve Sonrası – İyi, Kötü, Çirkin Tayyip”.