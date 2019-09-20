Rumlara göre Guterres’in son açıklamaları Türkiye'ye mesaj

Rum Yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son açıklamalarının, Türkiye’ye mesaj nitelikte olduğunu savundu.

Rum basını, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve partilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları konusundaki görüşlerine yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa Guterres’in Açıklamasını Olumlu Görüyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunu açıklamasını,“Türk tarafının taktiğine mesaj” olarak gördüğünü yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamasının, ‘oyalayıcı fikirlerle, süreci başka yere yönlendirm’e çabasındaki Türk tarafına mesaj niteliğinde olduğunu savundu.

Guterres’in açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin inisiyatifinin şu anda gelişim halinde olmasının önemli olduğunu belirtti ve Guterres’in, esas hedefin referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması olduğunu anımsattığını da belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin, Crans Montana’daki konferansta yapılan çalışmanın değerlendirecek olan özlü müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulamasının da olumlu bir mesaj olduğunu ifade eden Prodromu, bunun, Guterres’in daha sonra yapacağı tüm görüşmelerde mesajı olacağını da belirtti.

Prodromu, sözlerinin devamında, bunun tüm bu zaman dilimi içerisinde olumlu bir ruh ve siyasi iradeyle Genel Sekreterin inisiyatifine karşılık veren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çabasını da desteklediğini ifade etti.

PARTİLER

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarını yorumlayan AKEL, güçlü mesajlar gönderildiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasının, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarında, iki liderin hızlı bir şekilde sonuca varmasının gerekliliğini teyit ettiğini belirten AKEL, hükümetin, siyasi dinamiklerin, tüm Kıbrıslıların, BM Genel Sekreteri’nin söylemlerinin arkasındaki mesajları iyi okuması gerektiğinin altını çizdi.



EDEK, yaşayabilir ve demokratik bir çözüme ulaşmak isteniyorsa, taktiklerini değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

EDEK, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik girişimin, geçmişte de izlenen ve başarısız olan süreç zeminine dayandırıldığını ifade etti.

ELAM, BM Genel Sekreteri’nin açıklamasının, sadece kendilerini tatmin etmemekle kalmadığını, büyük korkular ve sorunları da kendilerinin gündemine getirdiğini; Guterres çerçevesinin kabulünün de Kıbrıs’ın kuzey bölümünün “işgalinin” meşruiyet kazanması anlamına geldiğini belirtti.

Alithia gazetesine göre, DİPA(Demokratik Cephe Partisi), Guterres’in açıklamasını, Kıbrıs sorununun çözümü zeminini değiştirmeye ve çabaya mayın döşenmesini isteyen Türkiye’ye yanıt olarak nitelendirdi. DİPA, bugünkü statükonun yaşayabilir olmadığını konusunda Guterres ile hem fikir olduklarını kaydetti.

ANASTASİADİS YARIN NEW YORK’A HAREKET EDİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurul çalışmalarına katılacağı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği ve çeşitli temaslarda bulunacağı New York’a gitmek için yarın Ada’dan ayrılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in New York programının ayrıntılarına yer verirken, Anastasiadis’in, 26 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda konuşacağını, 27 Eylül’de ise BM Genel Sekreteri ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis temasları çerçevesinde, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin temsilcileri, Hindistan ve Kuzey Makedonya Başbakanları, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.Anastasiadis, “The American Israel Affairs Comittee” ve “American Jewish Comittee” gibi örgütlerle de görüşecek.

Gazete, Anastasiadis’in, New York’a gitmeden önce, biraz Londra’da kalacağını ve orada, Birleşik Krallık Ulusal Rum Federasyonu’nun organize ettiği yemekte konuşma yapacağını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis ve beraberindeki heyet, Ada’ya dönmek için 28 Eylül’de New York’tan ayrılacak.

Rum Basını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da Pazartesi günü New York’a gideceği haberine yer verdi.