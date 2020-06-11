Rumlarda rüşvet ve yolsuzluk olduğu anlayışı hakim

Rumların yüzde 95’inde, Güney Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluk olduğu anlayışının hakim olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Eurobarometre araştırmasına göre, Rumların yüzde 69’unun son 3 yıl içerisinde Güney Kıbrıs’taki rüşvet ve yolsuzluk olaylarında artış olduğuna inandığını; yüzde 60’ının da bu olaylardan kişisel olarak etkilendiğini belirttiğini yazdı.

Eurobarometre araştırmasına göre, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğuna büyük oranda inanan Rumların yüzde 91’i, son 12 ay içerisinde herhangi bir yolsuzluk verüşvet olayıyla karşılaşmadığını kaydetti.

Araştırmaya göre, Rumların 82’si, devlet dairesinde hizmet alabilmek için rüşvet vermenin doğru olmadığını belirtirken, yüzde 98’i de, herhangi bir doktor veya hastabakıcıya “zarf vermeye” ihtiyaç duymadığını beyan etti.

Araştırmada ayrıca, her 3 katılımcıdan birinin, “herkesin rüşvet/yolsuzluk olayı olduğunu bildiği ama kimsenin bu konudan şikayetçi olmadığını” belirttiği gözlemlendi.