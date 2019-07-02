Rumlardan yardım teklifi

Rum Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Victoras Papadopoulos, Güney Kıbrıs'ın adanın kuzeyine düşen nesne/cisimle ilgili yardım önerisinde bulunduğunu bildirdi.



Anastasiades’in geçirdiği ameliyat sonrası iyileşmekte olduğu Mediterranean Hastanesi’nde açıklamalarda bulunan Papadopoulos, Rum liderin ilk andan itibaren Bakanlarla ve devlet daireleriyle temasa geçtiğini ve sürekli gelişmeleerden haberdar olduğunu söyledi.



Victoras Papadopoulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kıbrıslı Türklere yardım önerisinde bulunmuştur. Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la temasa geçip teknik yardım veya gerekli yardımı yapma önerisinde bulunmuştur” dedi.



Papadopoulos, Cumhurbaşkanı Mustafa Akııncı’nın hükümete, desteğinden dolayı teşekkür ettiğini ve yardıma ihtiyaç duyulmadığını söylediğini belirtti.