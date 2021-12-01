Rumların KKTC'den akaryakıt ve mal alımı

Kıbrıslı Rumların KKTC’de gerçekleştirdikleri mal ve akaryakıt alımları konusu Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nde ele alındı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nde konuşan gümrük sorumlusuna göre, KKTC’ye geçişlerinde akaryakıt aldıkları tespit edilen beş taksiciye ceza kesildiğini yazdı.

Sınır kapılarındaki Rum gümrükçülerin ekim ayında bin 200 taksiyi kontrol ettikleri belirtilirken, taksicilerin KKTC’ye geçişleri ve dönüşlerinde depolarındaki benzin miktarının kontrol edilerek, KKTC’den akaryakıt alımı yapılıp yapılmadığının tespit edildiğini ifade edildi.

Akaryakıt aldıkları belirlenen beş taksiciye toplamda 2-3 bin Euro ceza kesildiğini vurgulayan gazete, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişlerde mal alışlarına yönelik yapılan kontrollerin de yetersiz bulunduğunu aktardı.

Komite milletvekillerinin, KKTC’den kaçak ticaretin kontrol edilmesinin de çok zor olduğuna vurgu yaptıklarını belirten gazete, 34 aylık bir süre zarfında sınır kapılarında yapılan kontrollerde, 4 bin 222 ürüne el konulduğu ve 1 milyon Euro’ya yakın para cezası kesildiğini de vurguladı.

“DURUM KONTROLDEN ÇIKTI”

Alithia gazetesi ise, Komite Başkanı Kiriakos Haciyannis’in toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a alışverişlerde “durumun kontrolden çıktığı ve pazardaki rekabeti ile iyi işleyişi bozduğunun herkesin ortak kanısı olduğunu” söylediğini yazdı.

Haciyannis, “bu durumun müsamaha edilemez olduğunu ve bu büyük soruna çözüm bulunması gerektiğini” iddia ederek “konunun daha derinlemesine tartışılması için siyasilerin çağırılacağını” vurguladı.

Yeşil Hat tüzüğünün, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin “yeniden değerlendirilmesine imkan sağladığı” iddiasında da bulunan Haciyannis, “yetkili makamların kontroller gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını ancak bu çerçevede istenilen sonucu alamadıklarını” ifade etti.