Rumların yeni müzakerecisi belli oldu

Andreas Mavroyannis’in sözleşme süresinin dolması ve göreve devam etmeyecek olması sebebiyle yerine müzakerecilik görevine, daha önce de müzakere grubunda yer alan Menelaos Menelau atandı.

Fileleftheros gazetesi, “Gelişmeler Işığında Yeniden Düzenleme – Kıbrıs Sorununda Önümüzdeki Dönem Bazılarının Sandığı Kadar ‘Ölü’ Değil” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in müzakerecilik görevinde sözleşmesinin bitmesi akabinde, kendi isteğiyle göreve devam etmeme kararı aldığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişme yaşanmıyor olması yüzünden Mavroyannis’in göreve devam etmek istemediğini iddia ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Mavroyannis’in istifa mektubuna gönderdiği yanıtta, duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini aktardı.

Anastasiadis ve Mavroyannis’in, “Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamamasının sebebinin Türk uyuşmazlığı ve siyasi isteksizliği olduğu” şeklinde ortak görüşe sahip olduklarını belirten gazete, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler olmamasına karşın, diğer platformlarda gelişmelerin devam ettiğini vurguladı.

Gazete, çok yakında UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesine ilişkin müzakerelerin başlayacağını, ayrıca BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin, tarafları müzakere masasına geri getirme yönündeki girişimlerini de sürdürdüğünü iddia ederek, bu gelişmelerin atanan yeni müzakereci Menelaos Menelau üzerinde baskı oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

15 Mayıs tarihinden itibaren Kıbrıs Rum tarafının yeni müzakerecisinin Menelau olacağını vurgulayan gazete, Menelau’nun Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye ve Kıbrıs Sorunu bölümü sorumlusu olduğunu ve eski başkanlar Tasos Papadopulos ve Dimitris Hristofyas dönemlerinde Rum müzakere heyetinde de görev aldığını aktardı.