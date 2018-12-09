Rus vatandaşların yatırımı azaldı

Rusya vatandaşlarının Güney Kıbrıs’taki bankalardaki yatırımlarının ve kayıtlı şirketlerinin sayısında büyük azalma görüldü.

Kathimerini gazetesi, Rusya vatandaşlarının Güney Kıbrıs’taki bankalarda mevcut hesaplarının 2014 yılından bugüne kadarki sürede 5 milyar Euro azaldığını yazdı.

Gazete, kara para aklanması konusunda Güney Kıbrıs’taki bankalar ve Rum hükümetinin önlem almaları yönünde AB ve ABD’den gördükleri baskıların 2014 yılında bugüne kadar 20 bine yakın banka hesabının kapanmasına yol açtığını belirtirken, faaliyet gösteren şirket sayısının ise 320 bin’den 160’bin’e düştüğünü vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 13:10