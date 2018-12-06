Rusya'dan Rum Yönetimi'ne açık tehtid

Rusya’nın Rum Yönetimi’ni, adada ABD askerinin toplanması halinde, tedbir alması gerekeceğine dair “açık şekilde tehdit ettiği” bildirildi.

Alithia gazetesi “Moskova Bizi Yine Tehdit Ediyor” başlıklı haberinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın dün yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın, adada ABD askerinin toplanması halinde, Moskova’nın tedbir alacağına dair uyarıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Zaharova, “adanın daha fazla militarize edilmesi ve ABD ile NATO’nun planlarının hayata geçirilmesine müdahil olunmasının, Kıbrıs için kaçınılmaz tehlikeler ve istikrarı bozucu sonuçlar doğuracağını” söyledi.

Zaharova, bu planların arkasındaki Rusya karşıtı amaçları görmezden gelemeyeceklerini ve bu planların hayata geçirilmesi halinde, tedbir almaları gerekeceğini kaydetti.

Rusya Haber Ajansı TASS’ın yayınladığı habere göre Zaharova, “Washington’un adadaki askeri varlığını, Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki başarılı operasyonunun akabinde bölgede artan nüfuzunu bastırmak için garanti altına almaya çalıştığına” dair farklı kaynaklardan gelen bilgilere atıfta bulundu.

RUM HÜKÜMETİ KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Gazete devamla, Rum Hükümeti’nin, Rusya’nın yaptığı bu açıklamayı yorumlamaktan kaçındığını ve Rusya’nın bu konudaki endişelerini yatıştırmaya çalıştığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, hiçbir zaman adanın militarize edilmesi gibi bir hedefleri olmadığı gibi, bugün de öyle bir şey arzu etmediklerini açıkladı.

Prodromu, Rum Yönetimi’nin coğrafi konumu gereği, insani operasyonlarla ilgili kolaylıklar sağladığını ve bunu, yalnızca bazı ülkelerin bu konuda talepte bulunması veya Rum Yönetimi ile ilgili bir işbirliği veya memorandum imzalamış olması halinde yaptığını belirtti.

Habere göre Prodromu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili son açıklamalarına da atıfta bulunarak, 2017 yılında Rum Yönetimi’nin havalimanlarında 672 durumla ve limanlarında da 225 durumla ilgili kolaylıklar sağlandığı; bu yıl ise 29 Ekim tarihine kadar havalimanlarında 212 durum, limanlarda da 207 durumla ilgili kolaylık sağlandığını kaydetti.

ANDROS KİPRİANU

Gazete devamla, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir dizi temasta bulunmak için gittiği New York’ta, konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kiprianu, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü yükseltmeye çalıştığından şüphe duymadığını, ancak bunun ne şekilde yapılacağı konusunun kendilerini ilgilendirdiğini, çünkü farklı taraflardan farklı açıklamalar gelmekte olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi’nin taraf tutmasının yanlış olacağını vurgulayan Kiprianu, bugüne kadar sergiledikleri tutumu devam ettirmeleri ve dünya ülkeleri ve komşu ülkelerle olan dostane ilişkilerini sürdürmeleri gerektiğine işaret etti.

HRİSTODULİDİS LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile dün telefonda görüştüğünü ve ilerleyen aylarda buluşacakları konusunda anlaştıklarını yazdı.

Telefon görüşmesinin, Rusya’nın tehditleriyle bağlantısının bulunmadığını belirten gazete, iki bakanın, iki ülke arasındaki ilişkileri gözden geçirdiklerini ve bu ilişkilerin nasıl daha ileri götürülebileceğini tartıştıklarını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi “Sırtımızda Soğuk Savaş… Moskova Washington ile İlişkiler Konusunda Lefkoşa’ya Parmağını Sallıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rusya’nın yaptığı bu açıklamanın, Rum Yönetimi’nde siyasi ve diplomatik çalkantılara neden olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili “mesafeli davranarak”, Zaharova’nın açıklamalarının TASS Haber Ajansı’nın bilgileri zemininde yapıldığını açıkladığını ve ajansın, bu bilgileri Amerikan kaynaklardan edindiğini iddia ettiğini kaydetti.

Politis gazetesi “Kremlin’den Açık Tehdit… Rusya ABD ile Soğuk Savaşı’nı Şimdi de Kıbrıs’a Taşıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, adadaki “Türk (NATO) işgal askerinden” rahatsızlık duymayan Moskova’nın Rum Yönetimi’ni, TASS Haber Ajansı’nın bilgilerine dayanarak, ABD askerlerinin adadaki varlığı konusunda tehdit ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, Moskova’nın “olmayan bilgilere” atıfta bulunarak böyle bir tehditte bulunmasına tepkisiz kaldığını ve “neredeyse af dilediğini” belirtti.

Haravgi gazetesi de haberi “ABD’nin Varlığı ile İlgili Rus Notası” başlığıyla aktardı.