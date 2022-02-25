Rusya'nın operasyonuna Güneyden tepkiler

Rusya’nın dün Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ve bununla ilgili gelişmeler Rum basınında da geniş yer buldu.

Rum basını habere, manşetlerin yanı sıra iç sayfalardan da geniş yer verdi.

Güney Kıbrıs’taki siyasiler de askeri operasyonlarla ilgili kınama mesajları yayımladı.

RUM MECLİSİ’NDEN KINAMA

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi’nin, dün onayladığı bir kararla, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemesini kınadığını yazdı.

Habere göre kararda, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne destek ifade edildi.

Açıklamada operasyonun ve askerlerin Ukrayna topraklarından derhal çekilmesi istenirken “Türkiye’nin, bağımsız devlet olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altındaki topraklarını yasa dışı ilanını tanırken, Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına tepki göstermesi “kışkırtıcı ve iki yüzlü tutum” olarak değerlendirilerek kınandı.

Kararda ayrıca, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya gösterdiği tepkiyi, 47 yıldır süren “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yüzde 36.7’sinin işgal edilmesi” konusunda Türkiye’ye de göstermesi istendi.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi siyasi partilerin birer açıklama yaparak Ukrayna savaşını kınadıklarını yazdı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, bağımsız ve egemen bir devlet olan Ukrayna’ya yönelik Rus saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Neofitu, Rus saldırganlığını kesinlikle kınarken Güney Kıbrıs’ın süregelmekte olan bir “işgal ve istila” kurbanı olarak, Ukrayna’da olanlar karşısında suskunluğunu koruma lüksünün bulunmadığını savundu.

ΑΚEL, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınayarak derhal ateşkes olması ve Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu.

AKEL açıklamasında son günlerde yaşananların Minsk anlaşmalarından vazgeçildiğini gösterdiğini de belirtti.

DİKO, Ukrayna’ya karşı askeri şiddetin artırılmasının kınanması gereken bir nokta olduğunu, ayrıca bunun uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

ELAM, EDEK, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, DİPA da birer açıklama yaparak saldırıyı kınadılar.

KİEV’DEKİ RUM BÜYÜKELÇİLİĞİ

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanlığı’nın bir açıklama yaparak Ukrayna’da bulunan Kıbrıs vatandaşlarının, ülkedeki varlıklarını belirtmek, niyetleri ve yönlendirme konularında bilgi almak için Kiev’deki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği ile iletişime geçmelerini istediğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı internet üzerinden www.connect2 cy.gov.cy adresinden de elçilikle iletişime geçilebileceğinden söz etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kiev’deki elçilikle iş birliği ve koordinasyon neticesinde Kriz Yönetim Merkezi’ni devreye koymayı ileriye götürdüklerini belirtti.

BAŞLIKLAR

Fileleftheros gazetesi haberi, “Tüm Ukrayna’yı Yutuyor-Vladimir Putin Tam İstilayla Cehennem Kapılarını Açtı-Bütünlüklü İstila” başlıklarıyla aktardı.

Alithia gazetesi, “Küresel Sell Off-Avrupa Para Birimleri Ciddi Kayıplar Kaydederken Borsalarda Ciddi Düşüşler”, Haravgi gazetesi “Ukrayna’daki Savaşın Genelleşmesinin Feci Sonuçları-Uluslararası Açıdan ve Avrupa’da Barış ve Güvenlik İle İlgili Büyük Tehlikeler”, Politis gazetesi ise “Savaşın Hayaleti Avrupa’ya Döndü-Putin Ukrayna’yı İstila Etti-Putin Özlü Bir Direnç Olmaksızın Kiev’e Ulaştı” gibi başlıkları kullandı.