‘Rusya’yla olan konuyu kapanmış addediyoruz’

Rusya’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, adada ABD askerlerinin konuşlanmasına olanak tanıması halinde, bu konuda tedbir alacağı yönündeki açıklaması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin buna tepki göstermesinin ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin artık bu konunun kapandığını düşündüğü ifade edildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Moskova’nın Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki tehditkâr açıklamalarının sebep olduğu “diplomatik fırtınayı” yorumlaması istenen Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, konunun artık kapanmış olarak addedildiğini söyledi.

“Bazı talihsiz açıklamalar yapıldığını, fakat Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsız bir AB üyesi devlet olarak, AB istikametini takip ettiğini” dile getiren Prodromu, Rusya’yla ilişkilerinin bilindiğini kaydetti. Prodromu, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası sistemdeki pozisyonunun da bilindik olduğuna işaret etti.

Prodromu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rusya’nın Kıbrıs’ın güneyindeki büyükelçisiyle bir araya geldiğini, aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da konuşarak Rum tarafının mesajlarını kendisine ilettiğini kaydetti.

Amerikalı uzmanların Kıbrıs’ın güneyinde askeri üs kurulması için bazı alanları incelemek amacıyla adaya geleceklerine dair Rus iddiaları konusundaki soruyu ise yorumlamak istemeyen Prodromu, Kıbrıs’ın güneyinde askeri bir üs meydana getirilmesine dair bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Prodromu, aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı dost ülkelere, insani sebeplerle bazı kolaylıklar sağladığını sözlerine ekledi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konuyla ilgili açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, ABD’nin Kıbrıs’ın güneyinin askerileştirilmesine dair planları olduğu konusundaki ifadelerini “saçma” olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında, ABD ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geçtiğimiz Kasım ayında bağlayıcı olmayan bir niyet beyanı imzaladıklarını ve iki ülkenin terörle mücadele, afetlerin ele alınması, cyber güvenlik ve kara parayla mücadelenin de aralarında bulunduğu güvenlikle alakalı bir dizi konuda işbirliklerini genişletme konusunda istek belirttiklerini kaydetti.ABD’li yetkili, Rusya’nın bu bağlayıcı olmayan niyet beyanının imzalanmasını “askeri bir yığılma” planı olarak tasvir etmesini saçma bulduklarını yineledi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI GRUŞKO KIBRIS’IN GÜNEYİNE GİDECEK

Öte yandan gazete, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun, 14 Aralık Cuma günü Güney Kıbrıs’ta bazı istişarelerde bulunacağını haber verdi.

Gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’den elde ettiği bilgilere göre, Rusya’nın Avrupa ülkeleri, Avrupa işbirliği, AB’yle olan temaslar, AGİT, NATO ve Avrupa Konseyi’yle ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Gruşko’nun, adaya gerçekleştireceği ziyarette, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini belirtti.

Gazete, Gruşko-Hristodulidis görüşmesinde, Hristodulidis’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la önümüzdeki Ocak ayında Moskova’da gerçekleştirmesi olası görüşmenin ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Lavrov’un geçtiğimiz Çarşamba günü telefonda görüştüklerini ve önümüzdeki aylarda buluşmak için anlaştıklarını anımsattı.

Haberde Gruşko’nun Güney Kıbrıs ziyaretinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova’nın açıklamalarıyla ortaya çıkan meseleden önce ayarlandığı da belirtildi.

Politis gazetesi ise “Putin’den Tehditler Konusunda Sessizlik” haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gerek Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşmesi, gerekse de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili tehditkâr açıklamalarını yorumlamadığını yazdı.

Çipras’ın Rum tarafı tarafından da ifade edilen tezleri Putin’e yinelediğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD tarafından askerileştirilmesi gibi bir konunun söz konusu olmadığına işaret ettiğini yazan gazete, Çipras’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aralarında Rusya’nın da bulunduğu birçok ülkeye kolaylıklar sağladığını söylediğini de aktardı.

Gazeteye göre Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, “Kıbrıs’ın bağımsız bir ülke olarak kendi dış politikasını saptadığını ve bunun AB’ninkiyle uyumlu olduğunu” belirtti.

Çipras-Putin görüşmesi Fileleftheros’ta ise “Kremlin’de Kıbrıs Mesajı- Çipras Putin’e Kıbrıs’ın Askerileştirilmesi Söz Konusu Değil Dedi” başlıklarıyla yer buldu.

AKEL, RUSYA’NIN BM’DEKİ DAİMİ TEMSİLCİSİ YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

Haravgi gazetesi ise haberinde, ABD’de temaslarda bulunmakta olan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki parti heyetinin, temasları çerçevesinde Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilci Yardımcısı, Büyükelçi Dimitri Polianski’yle görüştüğünü yazdı.

Açıklamasında, Rus diplomatın Kıbrıs sorununun ele alınması gereken çerçeve konusunda oldukça net olduğunu dile getiren Kiprianu, Rus diplomata, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından neden böyle bir açıklama yapıldığını sorduklarını ve aldıkları yanıtın, adada ABD’yle iş birliğinin ilerletilmeye çalışıldığı konusunda Rusya’nın bir endişe taşıdığı şeklinde olduğunu belirtti.

AKEL’in Polianski’den duyduklarını araştıracağını ifade eden Kiprianu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin daha fazla askerileştirmeye ihtiyacı olmadığını, bunun tam aksine askersizleştirmeye sevk edilmesi gerektiğini” söyledi.

“Kıbrıs’ın bir saldırı mevzisine dönüştürülmesinin yazık olacağını” ifade eden Kiprianu, “En nihayetinde hepimiz hedefte olacağız” dedi.

(TAK)