Salamis Harabelerine ait bir parça e-bay” platformunda satışta

Salamis Harabelerine ait bir mermer parçasının, internette açık arttırma usulüyle satış yapılan “e-bay” platformunda satışa çıkarıldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, internette açık artırma usulüyle satış yapılan “ebay” isimli internet sitesinde, Salamis Harabelerine ait olduğu iddia edilen bir mermer parçasının satışa çıkarıldığını yazdı.

Gazete, Rus uyruklu bir şahıs tarafından 85 ABD dolarıyla başlatılan açık arttırmada, 2 bin 500 yıllık söz konusu mermer parçasının satışının durdurulması için Rum Arkeoloji Dairesi’nin Rum polisi aracılığıyla İnterpol’ü bilgilendirme girişimleri başlattığını vurguladı.

Haberde, KKTC’deki arkeolojik ve eski eserlerin yeterince korunamadığı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından kontrol edilemeyen kazılar gerçekleştirildiği iddia edildi.