Santos’un Güney Kıbrıs temasları

Avrupa Parlamentosu (AP) Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü Isabel Santos’un Güney Kıbrıs ziyareti ve yaptığı açıklamaların yanı sıra, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrsitodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Cuma günü Antropoloji Laboratuvarı'na gerçekleştirecekleri ziyarete dair yaptığı açıklama da Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi, “Hristodulidis ve Tatar Cuma Günü Antropoloji Laboratuvarı'nda – Kayıplar Konusunun Hızlandırılması ve Genişletilmesi – Kayıplar Konusu Güven Yaratıcı Bir Adım” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na gerçekleştirecekleri ziyaret ve AP Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü Isabel Santos’un Güney Kıbrıs temaslarına geniş yer verdi.

Gazetenin haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'na Cumhurbaşkanı Tatar’la Cuma günü gerçekleştirecekleri ziyarete değinerek, ortak bir açıklama yapılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Bu kadar insani bir konuda olumlu bir mesaj gönderilmesi gerektiğini, bu ziyarette de bu mesajın gönderebileceğini” ifade eden Hristodulidis, “olumlu yanıt almayı umut ettiğini” vurguladı.

- Santos’un temasları

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a dün bir ziyaret gerçekleştiren AP Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü Isabel Santos’un Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla ve Meclis Göçmenler Komitesi’yle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Santos dün, Rum Meclis Başkanı Dimitriu’yla görüşmesinde, “kayıpların akıbetlerinin belirlenmesinin iki toplum arasındaki en güçlü güven yaratıcı önlem olacağını ve Kıbrıs sorununun çözüme katkı koyacağını” belirtti.

Santos, “bu trajik başlığın artık kapanması ve tüm sürece ivme kazandırılması gerektiğini” vurguladı.

Dimitiru ise görüşmede, kayıplar konusunda yeni raportör atanmış olmasının önemine dikkat çekerek Santos’un atanmasının ardından Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Dimitriu ayrıca, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için iş birliği konusunda Türkiye’ye baskı yapılmasını beklediklerini de vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Santos’un Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Santos görüşmede yaptığı açıklamada özetle, kayıplar konusunun çözümünün en büyük düşmanının zaman olduğunu vurgulayarak bu yöndeki çabaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Kayıplar konusunun çözümünde finansmanın sorun olduğuna inanmadığını da ifade eden Santos; “Eğer finansman sorunu varsa bu büyük bir skandaldır ve kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Santos, “asıl sorunun kayıplara ilişkin bilgi akışının sağlanması, kazılar için ilgili arazilere erişim ve tespit edilen kayıpların kimliklerinin belirlenerek ailelerine teslim edilmeleri olduğunu” da savundu.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ise Santos’la temasları sırasında, “kayıpların gömü yerlerini ve toplu kemik kalıntıları taşınması konusunu bilen Türkiye ve bu bilgilerin verilmesi için baskı yapması gereken AB’nin sorumluluklarına” atıfta bulunduğunu, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kayıplar konusunun ana unsurlarına değindiğini açıkladı.

Kettiros ayrıca, KŞK için finansmanın hem işlevsel hem de siyasi açıdan büyük önem taşıdığını, Almanya’nın finansal desteğini çekme niyeti sonrasında başka ülkelerin de bu yolda hareket etme ihtimallerinin doğduğunu Santos’a ilettiğini vurguladı.

Kettiros, Santos’un kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaşadığı duygusal sarsıntıyı da kendilerine dile getirdiğini savundu.

Alithia gazetesi ise haberinde, Santos’un Dimitriu’yla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamaların yanı sıra KŞK BM üyesi Paul Henri Arni ve Kıbrıslı Rum üye Leonidas Pandelidis eşliğinde Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret ettiğini de okuyucusuna aktardı.

Habere göre KŞK üyeleriyle görüşmesi ve Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etmesi sonrasında yaptığı açıklamada “kayıplar konusundaki çalışmalara yeni bir ivme kazandırmayı amaçladığını” belirten Santos, kayıpların bulunması için arazilere ve bilgilere erişim konusunda iş birliği yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Santos ayrıca, Hristodulidis ve Tatar’ın 28 Temmuz'da Antropoloji Laboratuvarı'na gerçekleştirecekleri ziyareti, ortak çalışma ve çabalar için diyaloğa giden yeni bir adım olarak gördüğünü de ifade etti.

KŞK BM üyesi Arni’nin ise açıklamasında, gerek Kıbrıs Rum gerekse Kıbrıs Türk KŞK ofislerinden daha iyi bilgiler ve araştırmalar gelmekte olması sebebiyle bu yıl bulunacak kayıp sayısında artış olmasını umut ettiklerini söylediğini aktardı.

Gazete, KŞK’nın Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade’nin ise, Santos’un Güney Kıbrıs’taki yetkililerle görüşmesine karşın KKTC’deki yetkililerle görüşmeyi kabul etmemesi üzerine Antropoloji Laboratuvarı'na gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmeye katılmama kararı aldığını duyurduğunu da aktardı.

Gazete bu konudaki haberini: “Görüşmeye Gitmedi ve AB’yi Suçladı” başlığı altında verirken Müftüzade’nin KKTC basınında yer alan açıklamalarını okuyucusuna aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kayıplar Aracılığıyla Siyasi Oyunlar” başlığı altında yansıttı ve “Kıbrıs Türk tarafının, siyasi kazanım elde etmek adına yine kayıpları kullandığı” iddiasında bulundu.