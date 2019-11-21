"Schengen” uzmanları Güneye gelecek

Rum Yönetimi’nin “Schengen” alanına katılım başvurusu yapmasının ardından, Avrupa Komisyonu’ndan uzmanların ve diğer üye ülkelerin denetim otoritelerinin, Rum Kişisel Nitelikli Verilerin Korunması Komiserinin ofisiyle ilgili değerlendirme yapmak için 24-29 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği haber verildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Kişisel Nitelikli Verilerin Korunması Komiseri İrini Loizidu Nikolaidu’nun ofisi ise konuyla ilgili açıklamasında, uzmanlar grubunun, komiserin ofisini, Schengen müktesebatını uygulayacak kamu makamlarının sahip olduğu veya olması gereken sistemler ve prosedürlerle ilgili yeterli denetleme yapacak pozisyonda olup olmadığı konusunda değerlendirecek.