Güney Kıbrıs’ta ilk turu geçen Pazar yapılan başkanlık seçimlerinin ikinci turunda Hristodulidis’le yarışacak Andreas Mavroyannis, başkan seçilmesi halinde kimi maliye bakanı atayacağını açıkladı.

Haravgi ve diğer Rum gazetelerinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi başkanlığına seçilmesi halinde Haralambos Pruncos’u maliye bakanı olarak atama niyeti olduğunu açıklayan Mavroyanis, aynı zamanda ekonomik konularla ilgili Dr. Marios Kliridis başkanlığında bir danışman grubu meydana getirileceğini ifade etti.

Açıklamasında, Avrupa Birliği ile Euro bölgesi çerçevesinde, mali disiplin, finansal istikrar, yatırımların cezbedilmesi ve girişimciliğin desteklenmesiyle birlikte kendini güçlü bir ekonomiye adadığını dile getiren Mavroyannis, güçlü bir ekonominin her vatandaşın itibarını sağlayacağını, aynı zamanda halkın tamamının yaşam seviyesini yükselteceğini ifade etti.

Andreas Mavroyannis, hükümetinin ekonomi politikasının pusulasının, kalkınma, sürdürülebilirlik, aynı zamanda yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu belirtti.

Mavroyannis, Pruncos’un, enerjiyle ilgili hukuki meselelerde zengin tecrübesi olan kendi kendini yetiştirmiş bir profesyonel olduğunu, aynı zamanda teknokratik deneyime sahip olduğunu da ekledi.