Seçim mesajları ve aramaları sebebiyle Hristodulidis’in ekibine ceza verildi

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sırasında seçmenlere gönderilen kısa mesajlar ve aramalar sebebiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ekibine 36 bin Euro ceza kesildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta yapılan başkanlık seçimlerinin birinci ve ikinci turunda bazı vatandaşların kendilerine kısa mesaj atılması ve telefonla aranmaları konusunu ilgili mercilere şikayet ettiklerini, bu şikayetler sonucunda Hristodulidis ve ekibine toplamda 36 bin Euro para cezası kesildiğini yazdı.

Gazete, Kişisel Verilerin Korunması Komiseri İrini Loizidu’ya toplam 77 şikayet yapıldığını, bunlardan 37’sinin Hristodulidis ve ekibine ilişkin olduğunu belirtirken, Andigoni Papadopulu ve Tasulla Tsokku’ya da 3 bin ve 2 biner Euro ceza verildiğini aktardı.

Habere göre, 77 şikayetten geri kalanlara ise uyarı cezası verildi veya incelenmeye değer bulunmadı.