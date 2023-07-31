Senatör Sessons’un direkt uçuşla Ercan Havaalanı’na gelecek olması “diplomatik alarm”

Amerikan Kongresi üyelerinden Cumhuriyetçi Partili senatör Pete Sessions’un, Türkiye’den KKTC’ye Ercan Havaalanı üzerinden gelmekte kararlı olması Güney Kıbrıs için “diplomatik alarm” demek olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “diplomatik alarmın” sebebi, Sessons’un ziyaretinin Türk tarafına, KKTC’yi siyasi açıdan yükseltme çabasını ileri götürmesi fırsat verecek bir pratik olması.

Cumhuriyetçi Partili Dan Newhouse’un da Sessons ile birlikte Amerikan Kongeresi’ndeki Türk konuları grubu üyesi olarak resmî Türkiye ziyaretine katıldığı ancak Rum yönetimi ve ABD’de yaşayan Rumların iş birliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ve Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin tepki göstermesi üzerine KKTC ziyaretinden vazgeçtiği; Sessons’un ise tepkilere kulak asmadığı kaydedildi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Amerikan Kongresi üyeleriyle ilgili bu meselenin yanlış mesaj verip vermediği sorusuna karşılık “kınanası bulduğu bu ziyaretten, gerçekleşmemesi için Rum yönetimi ve ABD’de yaşayan Rumlarla ile işbirliği yapan Amerikan hükümetinin de Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin de hoşnutsuzluk belirtmiş olmasının önemine” dikkat çekti. Hristodulidis, engelleme çabalarının “en azından senatörlerden birinde işe yaradığını” ekledi.