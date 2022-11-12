Şentop, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

Şentop, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesini kutladı.

Şentop, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ardından şahsi Twitter hesabından mesaj yayımladı.

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TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"KKTC'yi Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. TURKPA toplantısında da gerekli adımların atılmasını temenni ediyorum. Kıbrıs milli davamızdır. Türkiye, her zaman Kıbrıs'ın haklı davasına destek olmaya devam edecektir."

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