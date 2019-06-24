Seri Katil davası başladı

Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görevli seri katil Nikos Metaksas’ın yargılanmasına bugün başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada Metaksas, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne sıkı güvenlik önlemeleri altında götürüldü.

35 yaşındaki seri katil Metaksas’a yönelik linç girişiminde bulunulabileceği şüphesiyle yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarının haberlerine göre, davaya avukatsız çıkan Metaksas,

5 kadın ve 2 çocuğu öldürdüğü 7 cinayet olmak üzere savcılığın hakkında getirdiği 12 suçlamayı kabul etti.

Seri katil Metaksas ayrıca, kaçırma, tecavüz, soruşturma sürecine müdahale etme, delilleri yok etme girişimi suçlamalarıyla yargılanacak. Metaksas’ın kurban başına 1 olmak üzere 7 kez ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Kıbrıs’ta yaşanan ilk seri katillik olayında Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görevli Nikos Metaksas, Eylül 2016 ile 2018 yazı arasındaki dönemde tümü yabancı uyruklu 5 kadın ve 2 kız çocuğunu öldürmüştü.