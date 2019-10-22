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Seri katilin evinin yanındaki bavullar panik yarattı

Seri katilin evinin yanındaki bavullar panik yarattı
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Güney Kıbrıs’ta işlediği cinayetlerle tanınan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Nikos Metaksas’ın evinin yakınlarında dün iki valizin varlığının tespit edilmesi panik havasa yarattı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta işlediği cinayetlerle tanınan Nikos Metaksas’ın evinin yanında dün iki adet seyahat valizi olduğu ihbarının Rum polisi ve kamuoyunda endişeye yol açtığını yazdılar.
Gazete, yapılan incelemelerde valizlerin boş olduğunun tespit edildiğini ancak iyi durumda olan bu valizlerin oraya nasıl geldiği ve kimler tarafından ne amaçla konduğunun tespiti için Rum polisinin araştırma başlattığını vurguladı.

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