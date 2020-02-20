Şikeli maçlar konusu gündemde kalmaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta, şikeli maçlar konusunda yaşanan gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde gündemden düşmeyen şikeli maçlar konusunda yaşanan gelişmelere bugün de geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete, “Othellu Athienu” ile “Ay.Napas” futbol takımları arasında oynanan müsabakaya ilişkin olarak Ay.Napa Kulüp Başkanı Dimitris Masas ve hakem Andreas Konstantinu aleyhine, Larnaka Kaza Mahkemesi önünde bugün dava açılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete bugün açılması beklenen davanın “Mağusa-Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi”ne havale edilmesinin de beklendiğini yazarken tutuklu bulunan kulüp başkanı ile hakemin, davanın görülmesine kadar tutuklu kalmaya devam etmelerinin de mahkemede talep edileceğini yazdı.

RUM POLİS GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR-PARTİLER DE BİLGİLENDİRİLECEK

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Polis Müdürü Kipros Mihailidis’in, şikeli maçların ele alındığı Rum Meclisi Kurumlar Komitesi toplantısı çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalarına dayanarak, polise, 2011 yılından bu yana, şikeli maçlara ilişkin 85 dosya ayrıca 2020 için ise 6 başka dosyanın daha geldiğini yazdı.

Habere göre, Rum Polis Genel Müdürü Mihailidis, sonuçlara ilişkin olarak Hukuk Dairesi’ne gitmesinin ardından 62 dosyanın, polis içerikli olmayan olaylar şeklinde arşivlendiğini, geriye kalan 23 dosyanın ise hâlâ incelendiğini söyledi.

Mihailidis, hemen hemen tüm durumlarda, dosyaların, futbol müsabakalarının el altından yürütüldüğü olasılıklarını içerdiğine de dikkati çekti.

Maçlara ilişkin bahislerden de söz eden Mihailidis, bahis yapan şirketlerin bir çoğunun Asya’da olduğunu, bunların, hukuki yardım taleplerine yanıt vermediklerini bunun neticesinde de 2011 yılından beri bazı yanıtları alamadıklarını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in, siyasi parti başkanlarını, temsilcilerini ve polis liderliğini, futboldaki yozlaşmaya karşı mücadele konusunda görüş alış verişinde bulunmak amacıyla gelecek hafta toplantıya çağırdığını da yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde dün gerçekleştirilen toplantıda Rum Başkanlık temsilcileri, Eğitim ve Adalet Bakanlığı, polis yetkililerinin yanı sıra spor ve gençlik örgütlerinden temsilcilerin de katıldığını yazdı.

Gazete yaklaşık iki saat süren toplantının ardından spordaki yozlaşmaya karşı mücadele edilmesi için ulusal bir eylem planının hazırlanmasına karar verildiğini belirtti.

Habere göre Rum Polis Genel Müdürü Mihailidis, dünkü toplantı sırasında Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in İspanya’da yapılan araştırmalar konusunda polis tarafından bilgilendirilmemesiyle “faul” yaptığını kabul etti.

Politis gazetesin göre, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, dünkü açıklamaları çerçevesinde, 13 ay önce “Larena” meselesiyle bilgilendirildiğini, ayrıca UEFA tarafından gönderilen kırmız dosyalarda oyuncuların ve takımların isimlerinin yer aldığını ancak en azından bunların 62’sinde(62 dosyada) olayları kanıtlayacak verilerin bulunmadığını söyledi.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu ise yaptığı açıklamada, bir bölümünü kendisinin de dinlediği İspanyolların gönderdiği telefon görüşmelerde, gerekse kırmızı dosyalarda, aşikar verilerin, oyuncuların isimlerinin, unsurların bulunduğuna dikkati çekerek polisin bu kişileri ifadeye çağırması gerektiğini belirtti.

KİPRİANU’DAN ELEŞTİRİ

Alithia gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün yaptığı açıklamada, Rum futbolu konusunda son günlerde basında çıkan haberlere ilişkin endişesini dile getirdi.

Kiprianu, İspanyolların bu yöndeki suçlamalarından neden bir yıl geçtikten sonra Hukuk Dairesi’nden görüş talep edildiği sorusunu sorarken, tüm olayların ötesinde en kötü şeyin ise Adalet Bakanı YorgosSavvidis’in, İspanya’dan gelen bilgiler konusunda, polis tarafından bilgilendirilmemesi olduğuna da dikkati çekti.

Kiprianu ayrıca bir önceki Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun ne yaptığı sorusunu da sordu.