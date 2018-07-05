SİLİKİOTİS, AB’DEN TÜRKİYE’YE BASKI YAPMASINI İSTEDİ

AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, AP oturumunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL AP Milletvekili Neoklis Silikiotis’in AP oturumunda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’nun sürekli çatışma ve anlaşmazlıkların yaşandığı bir bölge olduğunu, Kıbrıs sorununun da bu anlaşmazlıklardan biri olduğunu belirterek, AB’den Birleşmiş Milletleri (BM) harekete geçirerek, “sorumluluklarını yüklenmesi için” Türkiye’ye baskı yapılmasını sağlamasını istediğini yazdılar.