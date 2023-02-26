Simerini’ye göre Hristoduldis’in Tatar’la görüşme sebebi

Rum Yönetimi Başkanı seçilen Nikos Hristodulidis’in daha görevi resmen devralmadan önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme sebebinin “içte çözüm istediği konusunda tutarlı olmak ve uluslararası toplumu, çözüm zeminine uyumlu olduğunu ikna etmek olduğu" bildirildi.

Haftalık Simerini manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in uluslararası unsuru, sorunun iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü için Crans Montana’ya dönmeye ikna etmeye çalıştığını ancak Crans Montana’nın iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon yerine eşit egemenlik ve iki devlet mantığını getirdiğine işaret etti.

Hristodulidis’in bir yandan federasyon çözümü istemiyor diye suçlanmaktan korktuğunu, bir yandan da KKTC’nin 2023’te Türkiye’ye entegre olması ihtimalini göğüslemek, buna gerekçe vermemek istediğini yazan gazete Hristodulidis’in “yeniden birleşme yerine bir tür bölünmüşlüğe damga vuran Crans Montana’daki gibi başarısız bir prosedür tuzağına düşme riskini iyi değerlendirmesi gerektiğini” yazdı.