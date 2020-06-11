Sınır kapılarından geçişler konusu ve Güneyden partilerin açıklamaları

Güney Kıbrıs’taki işlerine gitmek için sınır kapılarından geçen Kıbrıslı Türklerle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Haberinde sınır kapılarının yeniden faaliyete geçmesi konusunda KKTC’ye yönelik baskıların artmakta olduğunu öne süren Fileleftheros gazetesi, KKTC hükümetinin “sınır kapılarını kapalı tutarak uzlaşmaz kaldığını ve taktik oyunlarını sürdürdüğünü” iddia etti.

Haberinde “Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili tutumuna yönelik tepkisinin dikkate değer olduğu” yorumunda bulunan gazete, Rum hükümetinin 3 ay önce dört sınır kapısının işleyişini askıya alma kararının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın müdahalesine yol açtığını ve bunun öncesinde Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün yazılı bir açıklama yaptığını anımsattı.

Gazete, BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique’ın dünkü açıklamasına da yer vererek, BM sözcüsünün, UNFICYP’in Kıbrıs Türk tarafından, geçiş kapılarıyla ilgili durumun açıklığa kavuşturulmasını istediğini söylemekle yetindiğine işaret etti.

Haberde, KKTC’nin aldığı önlemlerin devam etmesinin sınır kapılarından az sayıda geçiş olmasıyla sonuçlandığı ve Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk çalışanların da Rum kesiminde konaklamak için düzenlemeler yapması gerektiği ifade edildi.

Haberde, Yenidüzen gazetesinin konuyla ilgili röportajına da yer verildi.

GEÇİŞLER

Gazete, Rum Yönetimi makamları tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, ilk iş gününde sınır kapılarından yapılan geçişlerle ilgili bilgilere de yer verdi.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren iki Kıbrıslı Rum’un tıbbi nedenlerle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve akabinde de Kuzey Kıbrıs’a döndüğünü yazan gazete, Rum kesiminde oturma iznine sahip olan bir Yunan vatandaşının da Güney Kıbrıs’a döndüğünü belirtti.

14 Kıbrıslı Türk’ün de sınır kapılarından geçiş yaptığını kaydeden gazete, bunlardan sekizinin Güney’de çalışanlar, 5’inin hasta olan kişiler, birinin de daimi ikametgahı Larnaka olan Kıbrıslı Türk olduğunu ifade etti.

6 Kıbrıslı Türk’ün ise Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a döndüğünü yazan gazete, bunlardan 5’inin hasta kişiler, birinin de Güney’de yaşayan bir kişi olduğunu belirtti.

Sınır kapılarındaki kontrol noktalarından geçişlerle ilgili bilgilere göre, geçiş yapan 17 kişiden 16’sının Metehan, bir kişinin ise Ledra Palace sınır kapısından geçiş yaptığı belirtildi.

Gazete dün de sınır kapılarından 12 Kıbrıslı Türk çalışanın geçtiğini ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Haberinde Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sınır kapılarıyla ilgili tutumunun Rum siyasi partilerinin ciddi eleştirilerine neden olduğunu yazan gazete, AKEL ile DİKO’nun meseleye yaklaşımının ise farklı olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın problemler çıkarmaya çalıştıklarını çünkü Kıbrıs sorununun üzerinde hem fikir olunan çözüm çerçevesiyle hem fikir olmadıklarını ve çabaları zor duruma sokmaya çalıştıklarını iddia etti.

Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile hükümetin anlaması gereken şeyin “çözüme ulaşılmasını isteyen kendilerinin, (diğer tarafın) sınır kapılarının açılması konusunda hareket etmek zorunda kalması için, bu tür girişimler üstlenmeleri gerektiği şeklinde olduğu” iddiasında bulundu.

Açıklamasında “ya sınır kapılarını açmak zorunda kalacaklar ya da siyasi bedele sahip olacaklar” iddiasında da bulunan Kiprianu, Rum hükümetinin ise şu ana kadar yalnızca sözlü açıklamalarla yetindiğini savundu.

Kiprianu açıklamasında şunları da söyledi; “Bu gidişata yönelik ciddi inisiyatifler alınması gerekir. Zeminin ve kamuoyunun hazırlanması gerekir ki Ekim ayında Kıbrıs Türk toplumuna yeni bir lider seçildiği zaman müzakereler mümkün olan en kısa sürede başlasın.”

DİKO Başkan Yardımcısı Hristiana Erotokritu ise “Türk Ordusunun sözcülerinin, Kıbrıs Türk tarafının sınır kapıları konusundaki politikasını da belirlediğini” iddia ettiği açıklamasında, Rum Yönetiminin hiçbir sınır kapısını kapatmadığının gerçek olduğunu ileri sürdü.

UNFICYP’in konuyla ilgili tutumunu da eleştiren Erotokritu, DİKO’nun, UNFICYP’in haksız ve önyargılı tutumundan üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.

ELAM ise açıklamasında, Kıbrıs Türk epidemiyoloji kurulunun, Rum Yönetiminin uzmanlar grubuna bilgi göndermeyi reddettiğini ileri sürdü.

Haberde, geriye kalan tüm siyasi partilerin, ELAM’ın ileri sürülen “işgal sürdüğü müddetçe sınır kapılarının nihai bir şekilde kapanmasına ilişkin kararını desteklemeyi reddettiklerine” de yer verildi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi gazetesinde “Siddique İki Tarafa da İlerlemelerini Öneriyor- İşverenler Kıbrıslı Türk Çalışanlarına Kalacak Yer Sağladılar- AKEL Genel Sekreteri: Hem Sınır Kapıları Hem de Kıbrıs Sorununun Bütünlüklü Çözümüne İlişkin Her Anı Değerlendirelim- UNFIYCP Sınır Kapılarıyla İlgili Durumun Netleştirilmesini İstedi”, Alithia gazetesinde ise “Özgür Bölgelerdeki Bir Kıbrıslı Türk Çalışan İşini Kaybetmemek İçin Arabada Uyudu” başlığıyla yer buldu.