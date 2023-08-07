Sınıra dikenli tel çekme politikasından vazgeçileceği sözünün hayata geçirilmesi bekleniyor

“Batı Lefkoşa” sakinleri, “mülteci akışını kesmek” gerekçesiyle Yeşil Hat’tın Güney Kıbrıs sınırına çekilen dikenli tellerin son parçası da kaldırılana kadar mücadelelerini sürdürecekleri açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, geçmiş yönetim döneminde gerçekleşen "dikenli tel çekilmesinin başarısız olduğu ve bu politikadan vaz geçileceği" açıklamasının ardından örgütlenen bölge sakinleri dikenli tellerin kaldırılması için mücadele başlatmıştı.

İnisiyatif Sözcüsü Afroditi Lungru, bakanın ilk kez 5 Mart 2021’de başlayan uygulamadan vazgeçme açıklamasından memnuniyet duymalarına karşın sözlerin pratiğe dökülmesini istediklerini belirtti. Lungru, çekilen dikenli tellerin son parçası da kaldırılana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.