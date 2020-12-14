Sırbistan Dışişleri Bakanı, Fotiu ile göüştü

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Selakoviç’in dün Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile görüştüğünü ve görüşmede, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında diasporaya ilişkin konular için imzalanan işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesinin tartışıldığını yazdı.

Gazeteye göre, Fotiu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Selakoviç ile yeni yılda, özellikle gençlerle ilgili internet üzerinden bir dizi faaliyet yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Fotiu, Sırpların, Güney Kıbrıs’ın dış Rumların örgütlenmesiyle ilgili tecrübelerinden faydalanmak istediğini ve bu bağlamda, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin birkaç aylığına Güney Kıbrıs’a gideceğini söyledi.