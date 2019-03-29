Siyasi sığınmacı sayısı 25 binin üzerinde

Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu, bakanlığının ödenek ve iskân konusunda yaşadığı en büyük sorunun siyasi sığınmalarda görülen dikey artış olduğuna dikkat çekti.

Alithia’nın haberine göre, Emilianidu, Rum tarafındaki sığınmacı sayısının bugün 25 binin üzerinde olduğunu, bunlara her ay ortalama bin kişinin eklendiğini açıkladı.

Siyasi sığınma başvuruları kabul edildikten sonra sığınmacı merkezlerinden çıkan mültecilere konut ve ödenek sağlandığını kaydeden Emilianidu, sığınmacıların sayıları arttıkça iskan sorununun da tırmandığını, bu kişileri iskân etmek için bakanlığın şu anda otellere inanılmaz fahiş bedeller ödediğini anlattı.